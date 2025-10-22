Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом вперед

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 11:42
    Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом вперед

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на V Тбилисском форуме "Шелковый путь" заявил, что его благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву является значительным прогрессом в отношениях между двумя странами.

    Как сообщает грузинское бюро Report, он указал на необходимость обращать внимание на исторические изменения.

    "Считаю, что это само по себе показатель - еще год назад мы не могли бы представить подобного: премьер-министр Армении не выражал благодарность президенту Азербайджана. А сегодня это происходит, и это очень важный шаг вперед", - подчеркнул глава армянского правительства.

    Ранее на форуме Пашинян выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за снятие ограничений на транзит товаров через территорию Азербайджана в Армению, назвав это решение "чрезвычайно важным и позитивным".

