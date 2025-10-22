İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Nikol Paşinyan: Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etməyim çox vacib irəliləyişdir

    22 oktyabr, 2025
    Nikol Paşinyan: Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etməyim çox vacib irəliləyişdir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan V Tbilisi İpək Yolu Forumunda çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür etməsinin çox vacib irəliləyiş olduğunu bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, o, tarixi inkişaflara diqqət yetirməyin labüd olduğunu söyləyib:

    "Hesab edirəm ki, bu, həm də burada özünü göstərir: bir il əvvəl belə bir şeyi görmədik – Ermənistanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürünü ifadə etmirdi. İndi isə bunu edir və bu, çox vacib bir irəliləyişdir".

