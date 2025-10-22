Nikol Paşinyan: Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etməyim çox vacib irəliləyişdir
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 11:19
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan V Tbilisi İpək Yolu Forumunda çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür etməsinin çox vacib irəliləyiş olduğunu bildirib.
"Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, o, tarixi inkişaflara diqqət yetirməyin labüd olduğunu söyləyib:
"Hesab edirəm ki, bu, həm də burada özünü göstərir: bir il əvvəl belə bir şeyi görmədik – Ermənistanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürünü ifadə etmirdi. İndi isə bunu edir və bu, çox vacib bir irəliləyişdir".
