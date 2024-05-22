Пашинян на фоне протестов оппозиции назвал церковь "агентом влияния"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", которое возглавил архиепископ Баграт, заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", которое возглавил архиепископ Баграт, заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в парламенте.

"У армянского народа был опыт, когда они (духовенство) шли в Кесарию (город в Византии, где получили благословение армянские католикосы в раннем Средневековье) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца", - отметил он.