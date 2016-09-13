Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Армении обсудит сегодня формирование нового правительства во главе с Кареном Карапетяном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Галуст Саакян, открывая 13 сентября осеннюю сессию Нацсобрания Армении.

По его словам, вопросами повестки должны стать окончательное принятие Налогового кодекса Армении, а также программа нового правительства страны во главе с Кареном Карапетяном, которое еще только должно быть сформировано.