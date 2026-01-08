Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Папоян: Спрос на топливо из Азербайджана в Армению очень высокий

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 12:50
    Папоян: Спрос на топливо из Азербайджана в Армению очень высокий

    Первая партия бензина, импортированного Арменией из Азербайджана, была распродана за несколько дней.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Геворг Папоян.

    "По сути, привезенный бензин был распродан за несколько дней, то есть спрос очень высокий", - сказал он.

    По его словам, из Азербайджана в Армению поступает новая партия бензина объемом в несколько тысяч тонн, которую импортируют те же компании, что и в прошлый раз.

    "Новшество заключается в том, что поступает не только бензин премиум-класса, но также regular и дизельное топливо, и, по предварительным оценкам, их цена ниже рыночной примерно на 80 драмов (0,36 манат - ред.)", - сказал он.

    Министр также отметил, что поставки азербайджанского топлива - не разовое событие, и могут стать регулярными.

    Напомним, что в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Позднее состав через Грузию достиг Армении. Договоренность о поставке была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

    Вторая партия поставок включают 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.

