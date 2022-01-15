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Освобожденный от занимаемой должности замминистра энергетики Казахстана задержан

Освобожденный от занимаемой должности замминистра энергетики Казахстана задержан В Казахстане освобожден от должности заместитель министра энергетики Жумабай Карагаев.
В регионе
15 января 2022 г. 14:07
Освобожденный от занимаемой должности замминистра энергетики Казахстана задержан

Бывший замминистра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев задержан.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по финмониторингу.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны [бывший] вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

10.06

В Казахстане освобожден от должности заместитель министра энергетики Жумабай Карагаев.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назаначен замминистром энергетики в декабре 2019 года.

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