Освобожденный от занимаемой должности замминистра энергетики Казахстана задержан

В Казахстане освобожден от должности заместитель министра энергетики Жумабай Карагаев.

Бывший замминистра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев задержан.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по финмониторингу.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны [бывший] вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

10.06

В Казахстане освобожден от должности заместитель министра энергетики Жумабай Карагаев.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назаначен замминистром энергетики в декабре 2019 года.