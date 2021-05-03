Осмоналиев: Благодарю всех азербайджанских друзей Кыргызстана за поддержку

"В эти дни многонациональному народу Кыргызстана было очень важно осознавать, что азербайджанцы проживающие как у нас в стране так и в самом Азербайджане, проявляют чувства братской солидарности"

"Выражаю искреннюю признательность всем азербайджанским друзьям Кыргызстана, которые выразили моральную поддержку нашему народу в дни суровых испытаний, когда наша страна подверглась агрессии со стороны вооруженных сил Таджикистана с применением тяжёлых вооружений и бронетехники".

Об этом Report заявил президент общественного объединения "Кыргызский клуб друзей Азербайджана" Кайрат Осмоналиев.

Он отметил, что погибли десятки мирных жителей приграничных аилов, сотни людей получили ранения, разрушены и преданы огню погранзаставы, сотни жилых домов, административных и коммерческих объектов.

"В эти дни многонациональному народу Кыргызстана было очень важно осознавать, что азербайджанцы проживающие как у нас в стране так и в самом Азербайджане, проявляют чувства братской солидарности, осуждают агрессию и призывают к миру. Спасибо вам, братья и сестры", - сказал эксперт.

К. Осмоналиев также напомнил, что 3 мая, отмечается международный день тюркской солидарности.

"Все мы-тюркские народы, проживающие на обширной территории Евразии от Якутии до северного Кипра-являемся потомками Тюрк ата, которые говорят фактически на одном языке, имеют много общего в истории, культуре, судьбе. Спасибо всем нашим тюркским братьям, которые также как азербайджанцы, незамедлительно обратились к кыргызским собратьям со словами поддержки в эти тяжёлое время.

Давайте будем укреплять нашу солидарность и взаимоподдержку ради спокойствия, мира, сотрудничества, процветания всех наших народов. С днём тюркской солидарности, великий тюркский мир!", - заключил он.