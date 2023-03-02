Оппозиция в Турции может отложить объявление кандидата в президенты до конца марта

Альянс шести оппозиционных партий Турции ("Народный альянс") может отложить объявление имени единого кандидата для участия в президентских выборах до конца марта.

Альянс шести оппозиционных партий Турции ("Народный альянс") может отложить объявление имени единого кандидата для участия в президентских выборах до конца марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил ТАСС один из видных функционеров главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), бывший ее зампред и член исполкома Эрдал Аксюнгер.

"Народный альянс" в четверг проводит заседание, на котором, как заявлялось, будет обсуждаться вопрос единого кандидата для участия в предстоящих президентских выборах.

"Насколько я вижу, вероятность того, что сегодня альянс определится с единым кандидатом и объявит его имя - 50 на 50. Дело в том, что на сегодняшнем заседании глав шести партий будет обсуждаться процедура выбора кандидата, а также возможные альтернативы. Нет причин спешить, поскольку только ближе к середине месяца президент может официально объявить дату выборов", - отметил он.

Аксюнгер отметил, что основным кандидатом является глава НРП Кемаль Кылычдароглу. Также рассматривается вариант заявить мэра Анкары Масура Яваша (НРП). Возможно, входящая в альянс Хорошая партия также предложит имена кандидатов для обсуждения. Кандидатура мэра Анкары Мансура Яваша является потенциально очень сильной, и теоретически остается еще вариант выдвижения мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

"Все партии согласны с кандидатурой Кемаля Кылычдароглу. Вместе с тем, Хорошая партия может предложить свои инициативы, которые будут обсуждаться. В любом случае среди партий есть консенсус, что нужно выдвигать одного человека. Но обсуждение потребует времени", - отметил собеседник агентства.