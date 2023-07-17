О нас

ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия РФ в "зерновой сделке"

ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия РФ в "зерновой сделке" Уведомление России о приостановке участия в "зерновой сделке" получено представителями ООН в Стамбуле.
В регионе
17 июля 2023 г. 13:47
ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия РФ в зерновой сделке

Уведомление России о приостановке участия в "зерновой сделке" получено представителями ООН в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС местный сотрудник организации.

"Официальная реакция на это решение последует из ООН позже. Пока могу подтвердить, что такая информация в Стамбуле ООН получена", - отметил он.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении "зерновой сделки". При этом он отметил, что РФ незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

"Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, Украины, России и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов. Она несколько раз продлевалась, но срок действия итак называемой "черноморской инициативы" завершился 17 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi