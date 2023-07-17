ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия РФ в "зерновой сделке"

Уведомление России о приостановке участия в "зерновой сделке" получено представителями ООН в Стамбуле.

Уведомление России о приостановке участия в "зерновой сделке" получено представителями ООН в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС местный сотрудник организации.

"Официальная реакция на это решение последует из ООН позже. Пока могу подтвердить, что такая информация в Стамбуле ООН получена", - отметил он.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении "зерновой сделки". При этом он отметил, что РФ незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

"Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, Украины, России и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов. Она несколько раз продлевалась, но срок действия итак называемой "черноморской инициативы" завершился 17 июля.