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Песков: Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены

Песков: Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, они остановлены.
В регионе
17 июля 2023 г. 13:18
Песков: Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены

Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, они остановлены.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — сказал Песков.

"Россия не развивает отношения с западными странами, но сохраняет каналы диалога, они нужны в самый острый момент",- сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены.

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