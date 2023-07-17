Песков: Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены

Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, они остановлены.

Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, они остановлены.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — сказал Песков.

"Россия не развивает отношения с западными странами, но сохраняет каналы диалога, они нужны в самый острый момент",- сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены.