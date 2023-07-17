Песков: Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены

Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, они остановлены.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.
"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — сказал Песков.
"Россия не развивает отношения с западными странами, но сохраняет каналы диалога, они нужны в самый острый момент",- сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены.