Омаров: Казахстан готов поставлять в Армению до 20 тыс. тонн зерна в месяц
- 10 ноября, 2025
- 15:11
Казахстан до конца года готов поставлять в Армению порядка 15-20 тыс. тонн продовольственного зерна в месяц.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на управляющего директора АО "НК "Продкорпорация" Тобылбека Омарова.
По его словам, сейчас национальный зерновой оператор ведет переговоры с новыми армянскими партнерами, которые заинтересованы в стабильных поставках казахстанской пшеницы. В перспективе объемы отгрузок зерна в направлении Еревана могут увеличиться.
На минувшей неделе Казахстан впервые отправил в Армению партию своей пшеницы транзитом через Азербайджан. Поезд из 15 вагонов с 1 тыс. тонн пшеницы прибыл транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию.
