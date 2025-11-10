Qazaxıstan Ermənistana ayda 20 min tona qədər taxıl tədarük etməyə hazırdır
Region
- 10 noyabr, 2025
- 15:22
Qazaxıstan Ermənistana ayda təxminən 15-20 min ton ərzaq taxılı tədarük etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri "Prodkorporasiya" SC-nin idarəedici direktoru Tobılbek Omarova istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, hazırda milli taxıl operatoru Qazaxıstan buğdasının sabit tədarükündə maraqlı olan yeni erməni tərəfdaşlarla danışıqlar aparır. Gələcəkdə İrəvan istiqamətində taxıl tədarükünün həcmi artırıla bilər.
