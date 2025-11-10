İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Qazaxıstan Ermənistana ayda 20 min tona qədər taxıl tədarük etməyə hazırdır

    Region
    10 noyabr, 2025
    15:22
    Qazaxıstan Ermənistana ayda təxminən 15-20 min ton ərzaq taxılı tədarük etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri "Prodkorporasiya" SC-nin idarəedici direktoru Tobılbek Omarova istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, hazırda milli taxıl operatoru Qazaxıstan buğdasının sabit tədarükündə maraqlı olan yeni erməni tərəfdaşlarla danışıqlar aparır. Gələcəkdə İrəvan istiqamətində taxıl tədarükünün həcmi artırıla bilər.

    Qazaxıstan Ermənistan buğda
    Омаров: Казахстан готов поставлять в Армению до 20 тыс. тонн зерна в месяц

