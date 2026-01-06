Турецкое судно село на мель в Керченском проливе
06 января, 2026
- 10:54
Турецкое судно Happy Aras село на мель в Керченском проливе со стороны Черного моря.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
На судне находились 11 членов экипажа, трое из которых - граждане Турции.
Отмечается, что члены экипажа покинули судно.
