    Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 10:54
    Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

    Турецкое судно Happy Aras село на мель в Керченском проливе со стороны Черного моря.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    На судне находились 11 членов экипажа, трое из которых - граждане Турции.

    Отмечается, что члены экипажа покинули судно.

    Турция Керченский пролив Черное море судно мель
    Türkiyə gəmisi Kerç boğazında saya oturub
    Turkish ship runs aground in Kerch Strait

