Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

Турецкое судно Happy Aras село на мель в Керченском проливе со стороны Черного моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

На судне находились 11 членов экипажа, трое из которых - граждане Турции.

Отмечается, что члены экипажа покинули судно.