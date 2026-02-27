Москва выразила протест послу Финляндии на фоне инцидента с сожжением флага РФ

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Марью Лиивалу, дипломату выразили протест в связи с сожжением флага РФ перед зданием российского посольства в Хельсинки.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    "Заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг РФ", - говорится в сообщении.

    В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает произошедшее как "вопиющий и кощунственный акт надругательства".

    "До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода в отношении посольства Российской Федерации в будущем", - добавили в пресс-службе МИД.

    Moskva Rusiya bayrağının yandırılması ilə bağlı Finlandiya səfirinə etirazını bildirib

