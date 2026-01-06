Türkiyə gəmisi Kerç boğazında saya oturub
Region
- 06 yanvar, 2026
- 10:39
Türkiyəyə məxsus "Happy Aras" adlı gəmi Kerç boğazında (Qara dəniz) saya oturub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, gəmidə ümumilikdə üçü Türkiyə vətəndaşı olmaqla 11 ekipaj olub.
Qeyd olunub ki, ekipaj gəmini tərk edib, vəziyyətləri yaxşıdır.
Son xəbərlər
11:14
Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcəkFərdi
11:06
Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 13 nəfər Gürcüstandan deportasiya edilibRegion
11:05
Səfərbərlik Xidmətində ötən il 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıbHadisə
11:03
Ötən il Dövlət Xidmətinin 172 əməkdaşı cəzalandırılıbDaxili siyasət
11:02
Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaqElm və təhsil
11:00
"Turan Tovuz"un yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən daha biri bəlli olub - YENİLƏNİBFutbol
10:58
Foto
Ötən il "Azərbaycan multikulturalizmi" fənni 65 universitetdə tədris olunubElm və təhsil
10:49
Eldəniz Əzizli: "Aleksandr Tarakanov Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçidir"Fərdi
10:39