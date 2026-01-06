İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Türkiyə gəmisi Kerç boğazında saya oturub

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 10:39
    Türkiyə gəmisi Kerç boğazında saya oturub

    Türkiyəyə məxsus "Happy Aras" adlı gəmi Kerç boğazında (Qara dəniz) saya oturub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, gəmidə ümumilikdə üçü Türkiyə vətəndaşı olmaqla 11 ekipaj olub.

    Qeyd olunub ki, ekipaj gəmini tərk edib, vəziyyətləri yaxşıdır.

    Türkiyə Kerç boğazı Qara dəniz
    Турецкое судно село на мель в Керченском проливе
    Turkish ship runs aground in Kerch Strait

