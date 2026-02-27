Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Рубио на следующей неделе отправится в Израиль

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 19:47
    Рубио на следующей неделе отправится в Израиль

    Госсекретарь США Марко Рубио 2-3 марта совершит поездку в Израиль на фоне обострения региональной напряженности и растущих предположений о возможных военных действиях Штатов против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

    "Госсекретарь обсудит ряд региональных приоритетов, включая ситуацию вокруг Ирана, Ливана и продолжающиеся усилия по реализации мирного плана президента Дональда Трампа по Газе, состоящего из 20 пунктов", - добавил Пиготт.

    Госсекретарь США Марко Рубио Госдеп США Иран Израиль
    Rubio gələn həftə İsrailə səfər edəcək

    Последние новости

    20:16
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Внутренняя политика
    20:07
    Фото

    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

    В регионе
    19:56
    Фото

    Justice for Khojaly: На 97 цифровых экранах Люксембурга транслировалась правда о Ходжалы

    Внешняя политика
    19:49

    Еврокомиссар: Украина и Молдова остаются вместе на пути в ЕС, но все зависит от реформ

    Другие страны
    19:47

    Рубио на следующей неделе отправится в Израиль

    Другие страны
    19:37
    Фото

    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    19:18

    Москва выразила протест послу Финляндии на фоне инцидента с сожжением флага РФ

    Другие страны
    19:11

    Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

    Другие страны
    19:03

    Азербайджан и Туркменистан провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей