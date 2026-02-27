Рубио на следующей неделе отправится в Израиль
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 19:47
Госсекретарь США Марко Рубио 2-3 марта совершит поездку в Израиль на фоне обострения региональной напряженности и растущих предположений о возможных военных действиях Штатов против Ирана.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил представитель Госдепа США Томми Пиготт.
"Госсекретарь обсудит ряд региональных приоритетов, включая ситуацию вокруг Ирана, Ливана и продолжающиеся усилия по реализации мирного плана президента Дональда Трампа по Газе, состоящего из 20 пунктов", - добавил Пиготт.
