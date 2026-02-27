Rubio gələn həftə İsrailə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 19:51
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio regional gərginliyin kəskinləşməsi və ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatları barədə artan ehtimallar fonunda martın 2-3-də İsrailə səfər edəcək.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tommi Piqott bildirib.
"Dövlət katibi bir sıra regional prioritetləri, o cümlədən İran, Livan ətrafındakı vəziyyəti və Prezident Donald Trampın Qəzza üzrə 20 bənddən ibarət sülh planının həyata keçirilməsi istiqamətində davam edən səyləri müzakirə edəcək", - Piqott deyib.
