Еврокомиссар: Украина и Молдова остаются вместе на пути в ЕС, но все зависит от реформ

    Другие страны
    27 февраля, 2026
    19:49
    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в процессе вступления в ЕС Украину и Молдову не будут разъединять, однако это может измениться, если Украина замедлится во внедрении необходимых реформ.

    Как передает Report, об этом еврокомиссар рассказала в интервью "Европейской правде".

    Она напомнила, что Украина и Молдова вместе начинали свой путь к членству в ЕС и сейчас остаются вместе в этом процессе.

    "А дальше – увидим в то время, когда вы будете внедрять реформы. Вы же знаете, что вступление в ЕС – это процесс, основанный на заслугах. И если Украина будет идти к вступлению с такой же скоростью, как Молдова – то вы останетесь вместе. Если нет – то ваши пути разойдутся", – отметила Кос.

    На вопрос, останутся ли Украина с Молдовой вместе при новом подходе к процессу расширения ЕС, Кос ответила, что это будет решать Еврокомиссия со странами-членами.

    "Лично я считаю, что среди кандидатов есть четыре лидера – это Черногория, Албания, Украина и Молдова", – сказала она, добавив, что эти страны и должны оставаться вместе на пути к членству.

    В то же время Кос указала, что в процессе вступления Черногория и Албания продвинулись намного дальше, чем Украина.

