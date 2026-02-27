Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 19:37
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    В столице Марокко Рабате состоялась презентация и тематическая выставка, приуроченные к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло в посольстве Азербайджана с участием представителей молодежной организации Youth and Diplomacy Network.

    Гостям была представлена развернутая информация об Азербайджане, его богатой истории, культуре и традициях, а также о роли страны на современной международной арене. Особое внимание было уделено приоритетам внешней политики и актуальной государственной повестке.

    Далее участникам представили архивные документы и другие материалы о Ходжалинской трагедии, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Было подчеркнуто, что эта трагедия занимает особое место в национальной памяти азербайджанского народа.

    Гости также ознакомились с выставкой, посвященной геноциду в Ходжалы. В экспозиции были представлены фотографии, архивные материалы и книги, отражающие трагические события. Участники проявили большой интерес, задавали многочисленные вопросы об истории Азербайджана и событиях в Ходжалы. Мероприятие завершилось минутой молчания в память о жертвах трагедии.

    В посольстве Азербайджана подчеркнули, что встреча стала важной площадкой для диалога с активной молодежью, интересующейся вопросами дипломатии, и способствовала расширению информированности о значимых страницах истории Азербайджана.

    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде
    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    Последние новости

    19:37
    Фото

    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    19:18

    Москва выразила протест послу Финляндии на фоне инцидента с сожжением флага РФ

    Другие страны
    19:11

    Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

    Другие страны
    19:03

    Азербайджан и Туркменистан провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    18:57
    Фото

    Баку и Ашхабад обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    18:48
    Фото

    Согласовано ускорение ввода в эксплуатацию крупнейшей в регионе СЭС "Билясувар"

    Энергетика
    18:42
    Видео

    Премьер Эфиопии поблагодарил президента Азербайджана на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    18:31

    Эми Карлон: США стремятся вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

    Внешняя политика
    18:26

    Киберполиция задержала подозреваемого в кибершантаже студентов-юристов

    Происшествия
    Лента новостей