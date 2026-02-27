В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

В столице Марокко Рабате состоялась презентация и тематическая выставка, приуроченные к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в посольстве Азербайджана с участием представителей молодежной организации Youth and Diplomacy Network.

Гостям была представлена развернутая информация об Азербайджане, его богатой истории, культуре и традициях, а также о роли страны на современной международной арене. Особое внимание было уделено приоритетам внешней политики и актуальной государственной повестке.

Далее участникам представили архивные документы и другие материалы о Ходжалинской трагедии, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Было подчеркнуто, что эта трагедия занимает особое место в национальной памяти азербайджанского народа.

Гости также ознакомились с выставкой, посвященной геноциду в Ходжалы. В экспозиции были представлены фотографии, архивные материалы и книги, отражающие трагические события. Участники проявили большой интерес, задавали многочисленные вопросы об истории Азербайджана и событиях в Ходжалы. Мероприятие завершилось минутой молчания в память о жертвах трагедии.

В посольстве Азербайджана подчеркнули, что встреча стала важной площадкой для диалога с активной молодежью, интересующейся вопросами дипломатии, и способствовала расширению информированности о значимых страницах истории Азербайджана.