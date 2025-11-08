Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Армения впервые получила казахстанскую пшеницу транзитом через Азербайджан

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 00:33
    Армения впервые получила казахстанскую пшеницу транзитом через Азербайджан

    Первая партия казахстанской пшеницы весом в 1 тыс. тонн транзитом через территорию Азербайджана прибыла по ж/д в Армению (на станцию "Айрум").

    Как передает Report, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

    По его словам, для поставки зерна был использован маршрут Казахстан – Россия – Азербайджан – Грузия – Армения. Как отметил министр, это стало возможным благодаря договоренностям между Арменией и Азербайджаном в контексте мирной повестки.

    Он напомнил, что пару дней назад в Армению по железной дороге было доставлено российское зерно.

    зерно Азербайджан Армения ж/д перевозки
