Армения впервые получила казахстанскую пшеницу транзитом через Азербайджан
В регионе
- 08 ноября, 2025
- 00:33
Первая партия казахстанской пшеницы весом в 1 тыс. тонн транзитом через территорию Азербайджана прибыла по ж/д в Армению (на станцию "Айрум").
Как передает Report, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.
По его словам, для поставки зерна был использован маршрут Казахстан – Россия – Азербайджан – Грузия – Армения. Как отметил министр, это стало возможным благодаря договоренностям между Арменией и Азербайджаном в контексте мирной повестки.
Он напомнил, что пару дней назад в Армению по железной дороге было доставлено российское зерно.
