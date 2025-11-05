Поезд с российским зерном отправился из Азербайджана в Армению
Внешняя политика
- 05 ноября, 2025
- 19:23
Поезд, груженный российским зерном, отправился из Азербайджана в Армению.
Как сообщает западное бюро Report, состав был отправлен со станции Бёюк Кесик в Агстафе.
Сначала поезд проследует через территорию Грузии, а затем направится в Армению.
Отмечается, что 4 ноября в 00:15 из Российской Федерации был оформлен и отправлен транзитом через Азербайджан и Грузию состав, состоящий из 15 вагонов с пшеницей общим весом 1 048,8 тонны. Груз направляется на станцию Даларик в Армении.
Напомним, что президент Ильхам Алиев в своем заявлении, сделанном в Казахстане, сообщил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению.
