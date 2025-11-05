Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Поезд с российским зерном отправился из Азербайджана в Армению

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 19:23
    Поезд с российским зерном отправился из Азербайджана в Армению

    Поезд, груженный российским зерном, отправился из Азербайджана в Армению.

    Как сообщает западное бюро Report, состав был отправлен со станции Бёюк Кесик в Агстафе.

    Сначала поезд проследует через территорию Грузии, а затем направится в Армению.

    Отмечается, что 4 ноября в 00:15 из Российской Федерации был оформлен и отправлен транзитом через Азербайджан и Грузию состав, состоящий из 15 вагонов с пшеницей общим весом 1 048,8 тонны. Груз направляется на станцию Даларик в Армении.

    Напомним, что президент Ильхам Алиев в своем заявлении, сделанном в Казахстане, сообщил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению.

    Армения грузоперевозки транзит Бёюк Кесик
    Фото
    Видео
    Rusiya taxılı ilə yüklənmiş qatar Azərbaycandan Ermənistana yola düşüb

    Последние новости

    19:44

    Анджелина Джоли посетила город Херсон

    В регионе
    19:37
    Фото

    Азербайджан обсудил с Группой IsDB инклюзивность в финансовой системе

    Финансы
    19:28
    Фото

    В Университете ADA состоялся фестиваль Baku Archifest 2025

    Инфраструктура
    19:23
    Фото

    Поезд с российским зерном отправился из Азербайджана в Армению

    Внешняя политика
    19:20

    Представитель ООН: В 2026 году Азербайджан станет центром обсуждения глобального градостроительства

    Инфраструктура
    19:17

    Григорян: Обсуждаем детали TRIPP с США, скоро можно будет перейти к практическим работам

    В регионе
    19:08

    Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

    ИКТ
    19:04

    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

    Внешняя политика
    18:57

    В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

    Финансы
    Лента новостей