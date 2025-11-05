Rusiya taxılı ilə yüklənmiş qatar Azərbaycandan Ermənistana yola düşüb
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2025
- 19:15
Rusiya taxılı ilə yüklənmiş qatar Azərbaycandan Ermənistana yola düşüb.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, Ağstafada Böyük Kəsik Dəmiryol Stansiyasından yola salınan qatar öncə Gürcüstana, oradan da Ermənistana gedəcək.
Qeyd edək ki, noyabrın 4-də saat 00:15-də Rusiya Federasiyasından Azərbaycan və Gürcüstandan tranzit keçməklə ümumi çəkisi 1048 ton 800 kq olan buğda yüklü 15 ədəd vaqon rəsmiləşdirilərək Ermənistanın Dalarik stansiyasına yola salınıb.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistana yük tranziti ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını Qazaxıstanda verdiyi bəyanatda qeyd etmişdi.
