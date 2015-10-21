​Официальный представитель США: Наша позиция о потере легитимности Башара Асада не изменилась

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Мы прикладываем немало усилий на обеспечение политики переходного периода в Сирии. Однако вариант, который будет выбран в данном вопросе, пока не известен".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на ежедневной пресс-конференции заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

Отвечая на вопрос "Приняла ли Турция переходную политику, которая будет осуществлена совместно с Башаром Асадом?", американский дипломат сказал: "Наша позиция, связанная с потерей легитимности Башара Асада, не изменилась. В Сирии ощущается необходимость в правительстве, которое обеспечит требования народа и не допустит Башара Асада в свои ряды".

На вопрос "Говорят, что вы согласовали с официальными представителями Турции черновой вариант проекта о политике переходного периода в Сирии. Черновой проект существует?", Д.Кирби ответил: "Я не буду говорить на тему дипломатических встреч. Могу сказать лишь одно - пока пути и методы переходной политики не установлены".

Отметим, что в Турции с визитом находится помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Она проводит встречи в МИД Турции. Предположительно, американский дипломат обсудит тему "Какие меры могут быть приняты против России за вмешательство в Сирию".