Очередная партия гумпомощи МЧС Азербайджана отправлена в Турцию

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции утром 6 февраля, и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, в братскую страну отправлены очередная партия гуманита

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции утром 6 февраля, и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, в братскую страну отправлена очередная партия гуманитарной помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Report , 13 грузовиков и один автомобиль наблюдения выдвинулись из Баку в район землетрясения в Турции.

Замкомандира воинской части войск гражданской обороны МЧС, полковник-лейтенант Фарид Гахраманов сообщил, что колонна достигнет пункта назначения в течение сегодняшнего дня.

По его словам, гуманитарная помощь включает палатки, постельные принадлежности, обогреватели, столы, сиденья и другое оборудование для размещения пострадавших от разрушений людей.

Отметим, что другая партия гумпомощи, а также поисково-спасательная группа МЧС будет отправлена в братскую страну самолетом.