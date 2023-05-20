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Обвиняемая в попытке похищения сына Пашиняна арестована на месяц

Обвиняемая в попытке похищения сына Пашиняна арестована на месяц Мать погибшего в 44-дневной войне солдата Гаяне Акопян (Мартиросян), обвиняемая в организации похищения сына премьер-министра, арестована на месяц.
В регионе
20 мая 2023 г. 15:50
Обвиняемая в попытке похищения сына Пашиняна арестована на месяц

Обвиняемая в организации похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гаяне Акопян (Мартиросян) арестована на месяц.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", такое решение огласил сегодня суд общей юрисдикции.

"Суд отклонил нашу жалобу относительно правомерности задержания и удовлетворил ходатайство следователя об аресте", – сообщил адвокат Ваан Ованнисян.

Он отметил, что шокирован решением судьи Жоры Чичояна, поскольку в ходе разбирательства стало очевидным отсутствие оснований для ареста.

Защита обжалует вердикт, а пока Гаяне Акопян (Мартиросян) решила продолжить голодовку. Ее самочувствие на данный момент удовлетворительное, сообщил адвокат.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın oğlunu oğurlamağa cəhddə şübhəli bilinən qadın barəsində həbs qərarı çıxarılıb

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