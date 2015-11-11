Обед президентов Ирана и Франции отменен из-за вина

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Предусмотренный в Елисейском дворце обед по случаю визита президента Ирана Хасана Рухани во Францию отменен.

Как сообщает Report со ссылкой на французскую радиостанцию "RTL", иранская сторона попросила включить в меню блюда, приготовленные из мяса "халал" и не подавать вино.

Французская сторона не удовлетворила просьбу Ирана и по этой причине обед президентов двух стран Франсуа Олланда и Хасана Рухани в Елисейском дворце пришлось отменить.

Отметим, что вчера начался визит президента Ирана во Францию, Италию и Ватикан.