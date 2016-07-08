​Обама на встрече с лидерами ЕС обсудил санкции в отношении России

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама обсудил в пятницу с лидерами ЕС необходимость продолжения санкций в отношении России, заявил журналистам заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Бен Родс.

"Они подтвердили необходимость поддержания санкций в отношении России. Они также выступили в поддержку минских соглашений и того, чтобы Россия выполнила все свои обязательства", — сказал он,передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны. Как заявил президент РФ Владимир Путин, нелепо ждать от России выполнения минских соглашений, ключевые решения находятся в руках властей Украины.