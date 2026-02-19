Новый раунд переговоров по Украине может снова пройти в Женеве
В регионе
- 19 февраля, 2026
- 13:13
Следующий раунд переговоров по Украине может снова пройти в Женеве.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник.
"Все могут снова прилететь в Женеву. Швейцарцы не против, остальных этот вариант тоже устраивает", - сказал источник.
Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17-18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй - порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.
