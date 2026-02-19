Ukrayna üzrə danışıqların yeni raundu Cenevrədə keçirilə bilər
Region
- 19 fevral, 2026
- 13:24
Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundu yenidən Cenevrədə keçirilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a mənbə məlumat verib.
"Hamı yenidən Cenevrəyə yığışa bilər. İsveçrəlilər buna qarşı deyil, bu variant digərlərini da qane edir", - mənbə deyib.
Qeyd edək ki, Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar fevralın 17-18-də Cenevrədə keçirilib.
