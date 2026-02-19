İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ukrayna üzrə danışıqların yeni raundu Cenevrədə keçirilə bilər

    Region
    • 19 fevral, 2026
    • 13:24
    Ukrayna üzrə danışıqların yeni raundu Cenevrədə keçirilə bilər

    Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundu yenidən Cenevrədə keçirilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a mənbə məlumat verib.

    "Hamı yenidən Cenevrəyə yığışa bilər. İsveçrəlilər buna qarşı deyil, bu variant digərlərini da qane edir", - mənbə deyib.

    Qeyd edək ki, Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar fevralın 17-18-də Cenevrədə keçirilib.

    Rusiya Ukrayna ABŞ danışıqlar Cenevrə
    Новый раунд переговоров по Украине может снова пройти в Женеве
    New round of talks on Ukraine may again take place in Geneva

