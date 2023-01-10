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Новый генсек ОДКБ приступил к своей деятельности

Новый генсек ОДКБ приступил к своей деятельности Нового генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета организации.
В регионе
10 января 2023 г. 11:59
Новый генсек ОДКБ приступил к своей деятельности

Нового генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета организации.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале посольства Беларуси в РФ.

"Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова", - говорится в сообщении.

Имангали Тасмагамбетов родился 9 декабря 1956 г. в Казахстане. В разные годы занимал должности госсекретаря, премьер-министра, министра обороны, руководителя администрации президента Казахстана. В 2017-2019 гг. был послом Казахстана в России.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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