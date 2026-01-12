Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине в размере 4 млрд крон (около $398 млн), которые будут направлены на энергетический сектор.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который находится с визитом в Киеве.

"Это деньги, которые Украине очень нужны, и которые ей нужны сейчас. Несколько раз в неделю Россия атакует инфраструктуру, которая обеспечивает электроснабжение обычных людей в Украине. Обеспечение того, чтобы украинцы могли согреться, готовить еду и жить своей жизнью более или менее как обычно, очень важно для того, чтобы они могли продолжать выдерживать эту войну", - заявил он.

Он отметил, что Норвегия ведет постоянный диалог с украинскими властями и другими партнерами по поводу распределения поддержки энергетического сектора.

Средства будут направлены через таких партнеров, как Европейский банк реконструкции и развития и Европейское энергетическое сообщество, которое ставит целью расширить энергетический рынок ЕС на третьи страны, такие как Украина.