В Киев прибыл глава МИД Норвегии

    • 12 января, 2026
    • 13:41
    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с визитом в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

    "В этот холодный зимний день мы отправились в Киев. Украина и Норвегия - близкие союзники с многовековой общей историей. Мы начали с того, что почтили память наших павших защитников, отдавших свои жизни за защиту Украины и наших общих ценностей", - отметил Сибига.

    Он также подчеркнул, что в ходе визита стороны обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества, мирные инициативы, вопросы обороны Украины. Глава украинской дипломатии выразил благодарность Норвегии за неизменную поддержку страны.

