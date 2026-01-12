В Киев прибыл глава МИД Норвегии

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с визитом в Киев.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"В этот холодный зимний день мы отправились в Киев. Украина и Норвегия - близкие союзники с многовековой общей историей. Мы начали с того, что почтили память наших павших защитников, отдавших свои жизни за защиту Украины и наших общих ценностей", - отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что в ходе визита стороны обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества, мирные инициативы, вопросы обороны Украины. Глава украинской дипломатии выразил благодарность Норвегии за неизменную поддержку страны.