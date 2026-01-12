Norveçin xarici işlər naziri Kiyevdədir
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 14:11
Norveçin xarici işlər naziri Espen Bart Eyde Kiyevdə səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Ukrayna və Norveç çoxəsrlik ümumi tarixi olan yaxın müttəfiqlərdir", - Sibiqa qeyd edib.
O, səfər zamanı tərəflərin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı, sülh təşəbbüslərini və Ukraynanın müdafiəsi məsələlərini müzakirə edəcəyini vurğulayıb.
Ukrayna diplomatiyasının rəhbəri daimi dəstəyinə görə Norveçə təşəkkürünü bildirib.
