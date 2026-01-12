İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Norveç Ukraynaya yeni yardım paketini elan edib

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:58
    Norveç Ukraynaya yeni yardım paketini elan edib

    Norveç Ukraynanın enerji sektoru üçün 4 milyard kron (təxminən 398 milyon dollar) məbləğində yeni yardım paketini elan edib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kiyevdə səfərdə olan Norveçin xarici işlər naziri Espen Bart Eyde bildirib.

    "Bu, Ukraynanın hazırda çox ehtiyacı olan pullardır. Rusiya həftədə bir neçə dəfə Ukraynada insanların elektriklə təmin edən infrastruktura hücum edir. Ukraynalıların isti evlərində otura bilməsi, yemək bişirməsi və həyatlarını az-çox normal davam etdirə bilməsi onların bu müharibədə davamlılığı üçün çox vacibdir", - o deyib.

    Nazir qeyd edib ki, Norveç Ukrayna hakimiyyəti və digər tərəfdaşlarla enerji sektoruna dəstəyin bölüşdürülməsi ilə bağlı daimi dialoq aparır.

    Yardım Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və Ukrayna kimi üçüncü ölkələrə Avropa İttifaqı enerji bazarını genişləndirmək məqsədi daşıyan Avropa Enerji Birliyi kimi tərəfdaşlar vasitəsilə yönəldiləcək.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Norveç
    Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине

    Son xəbərlər

    16:24

    Afrika Futbol Konfederasiyası araşdırmaya başlayıb

    Futbol
    16:23

    ADSEA sədri: "2040-cı ilə qədər Bakı və Abşeronun içməli suya olan bütün tələbatı təmin ediləcək"

    İnfrastruktur
    16:21

    İlham Əliyev: "Bu gün ölkəmizdə qazlaşma 96 %-ə çatıb"

    Energetika
    16:21

    Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər - YENİLƏNİB

    Region
    16:21

    Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    16:19

    Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    16:15

    "Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda risk əsaslı tənzimləməyə keçid həyata keçiriləcək

    Maliyyə
    16:08

    Sabah Şirvan şəhərində 4 700-dən çox abonent qazsız qalacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti