    NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 11:53
    Иран "ведет войну" против собственного населения, используя цифровые технологии.

    Как передает Report, об этом гендиректор международной службы мониторинга NetBlocks Альп Токер заявил в интервью Fox News Digital.

    "Руководство Ирана попытается скрыть совершенные им нарушения прав граждан, поэтому проблемы с интернетом и связью могут сохраняться в течение нескольких недель", - добавил он.

    Токер заявил, что в Иране уровень подключения составляет менее 2%, интернет-соединение практически отсутствует более чем 60 часов.

    По его словам, этот сбой носит глобальный характер и затронул практически все виды услуг и связи, включая мобильные телефоны и компьютеры.

    "Банки и предприятия, предоставляющие жизненно важные услуги, также пострадали, а внутренние коммуникации были серьезно ограничены, поэтому люди практически отрезаны от внешнего мира", - заявил гендиректор службы.

    Напомним, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Протесты распространились на большинство крупных городов страны.

    NetBlocks гендиректор Протесты в Иране доступ в интернет
    "NetBlocks": İranda internet fasiləsi bir neçə həftə davam edə bilər

