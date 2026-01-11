NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

Иран "ведет войну" против собственного населения, используя цифровые технологии.

Как передает Report, об этом гендиректор международной службы мониторинга NetBlocks Альп Токер заявил в интервью Fox News Digital.

"Руководство Ирана попытается скрыть совершенные им нарушения прав граждан, поэтому проблемы с интернетом и связью могут сохраняться в течение нескольких недель", - добавил он.

Токер заявил, что в Иране уровень подключения составляет менее 2%, интернет-соединение практически отсутствует более чем 60 часов.

По его словам, этот сбой носит глобальный характер и затронул практически все виды услуг и связи, включая мобильные телефоны и компьютеры.

"Банки и предприятия, предоставляющие жизненно важные услуги, также пострадали, а внутренние коммуникации были серьезно ограничены, поэтому люди практически отрезаны от внешнего мира", - заявил гендиректор службы.

Напомним, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Протесты распространились на большинство крупных городов страны.