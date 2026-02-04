Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 22:50
    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа двух командиров северной бригады палестинской группировки "Исламский джихад".

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "В ответ на нарушение соглашения о прекращении огня в ночь на среду Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Али Разиану, занимавшего должность командира северной бригады террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении.

    По данным ЦАХАЛ, ликвидированный отвечал за переброску террористов и обеспечение плана обороны северной бригады в секторе Газа, а также участвовал в военном совете группировки, где координировал с ХАМАС подготовку террористических атак против израильских войск.

    Также сообщается о ликвидации лидера ячейки ХАМАС и командира северного подразделения "Исламского джихада" Мухаммада Ассама Хасана аль-Хабиля в результате удара по лагерю беженцев "Шати" в Газе. По данным Армии Израиля, он ответсвенен за убийство захваченной в плен военнослужащей Ноа Марчиано.

    Ранее армейская пресс-служба сообщила, что в ночь на среду "террористы открыли огонь по израильским войскам на севере сектора Газа", в результате чего тяжелое ранение получил офицер.

    Израиль ЦАХАЛ ликвидация боевиков
    Ты - Король

    Последние новости

    23:08

    СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

    Другие страны
    22:50

    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Другие страны
    22:37

    Зеленский: В ближайшее время ожидаем обмена пленными с РФ

    Другие страны
    22:24
    Фото

    В Баку на ряде магистралей из-за непогоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    22:16

    Франция планирует оборонные закупки на €42 млрд

    Другие страны
    22:01

    Fox: Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному сроку

    Другие страны
    21:50

    СМИ: Запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменили - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:48

    Мирзиёев: Усилия лидеров Азербайджана и Армении по достижению мира достойны награды

    Внешняя политика
    21:43

    Кубок Азербайджана: В матче "Сабах" - "Габала" победитель не определился

    Футбол
    Лента новостей