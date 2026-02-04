Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа двух командиров северной бригады палестинской группировки "Исламский джихад".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на нарушение соглашения о прекращении огня в ночь на среду Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Али Разиану, занимавшего должность командира северной бригады террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, ликвидированный отвечал за переброску террористов и обеспечение плана обороны северной бригады в секторе Газа, а также участвовал в военном совете группировки, где координировал с ХАМАС подготовку террористических атак против израильских войск.

Также сообщается о ликвидации лидера ячейки ХАМАС и командира северного подразделения "Исламского джихада" Мухаммада Ассама Хасана аль-Хабиля в результате удара по лагерю беженцев "Шати" в Газе. По данным Армии Израиля, он ответсвенен за убийство захваченной в плен военнослужащей Ноа Марчиано.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что в ночь на среду "террористы открыли огонь по израильским войскам на севере сектора Газа", в результате чего тяжелое ранение получил офицер.