Зеленский: В ближайшее время ожидаем обмена пленными с РФ

Украина в ближайшее время ожидает очередного обмена пленными с РФ.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале на основании доклада о предварительных результатах 2-го раунда переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби.

"Был доклад нашей делегации после встреч сегодня – был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжат завтра.

Также будет важный шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными. Нужно возвращать пленных домой", - написал он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость реальных шагов для завершения российско-украинской войны: "Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это своими реальными гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы люди в Украине чувствовали, что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать всё себе на пользу и продолжать удары".