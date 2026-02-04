В Баку на ряде магистралей из-за непогоды снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 04 февраля, 2026
- 22:24
В Баку из-за непогоды на ряде магистралей снижен скоростной режим.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Отмечается, что в связи с наблюдаемой в настоящее время в столице морозной погодой на дороге Зыхский круг - аэропорт максимально допустимая скорость движения снижена на 40 км/ч, на магистрали проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Зугульба - Бильгях скоростной режим снижен на 20 км/ч. В целом на указанных дорогах максимальная скорость установлена на отметке 70 км/ч.
На информационно-скоростных табло применены соответствующие изменения, высвечен знак "скользкая дорога".
"Просим водителей соблюдать установленные скоростные ограничения", - подчеркивается в сообщении.
Последние новости
23:08
СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатахДругие страны
22:50
Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в ГазеДругие страны
22:37
Зеленский: В ближайшее время ожидаем обмена пленными с РФДругие страны
22:24
Фото
В Баку на ряде магистралей из-за непогоды снижен скоростной режимИнфраструктура
22:16
Франция планирует оборонные закупки на €42 млрдДругие страны
22:01
Fox: Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному срокуДругие страны
21:50
СМИ: Запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменили - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:48
Мирзиёев: Усилия лидеров Азербайджана и Армении по достижению мира достойны наградыВнешняя политика
21:43