В Баку на ряде магистралей из-за непогоды снижен скоростной режим

В Баку из-за непогоды на ряде магистралей снижен скоростной режим.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Отмечается, что в связи с наблюдаемой в настоящее время в столице морозной погодой на дороге Зыхский круг - аэропорт максимально допустимая скорость движения снижена на 40 км/ч, на магистрали проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Зугульба - Бильгях скоростной режим снижен на 20 км/ч. В целом на указанных дорогах максимальная скорость установлена на отметке 70 км/ч.

На информационно-скоростных табло применены соответствующие изменения, высвечен знак "скользкая дорога".

"Просим водителей соблюдать установленные скоростные ограничения", - подчеркивается в сообщении.