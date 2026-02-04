В Баку на ряде магистралей из-за непогоды снижен скоростной режим

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 22:24
    В Баку из-за непогоды на ряде магистралей снижен скоростной режим.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Отмечается, что в связи с наблюдаемой в настоящее время в столице морозной погодой на дороге Зыхский круг - аэропорт максимально допустимая скорость движения снижена на 40 км/ч, на магистрали проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Зугульба - Бильгях скоростной режим снижен на 20 км/ч. В целом на указанных дорогах максимальная скорость установлена на отметке 70 км/ч.

    На информационно-скоростных табло применены соответствующие изменения, высвечен знак "скользкая дорога".

    "Просим водителей соблюдать установленные скоростные ограничения", - подчеркивается в сообщении.

    ситуация на дорогах НИИМ
