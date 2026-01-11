İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "NetBlocks": İranda internet fasiləsi bir neçə həftə davam edə bilər

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 11:42
    NetBlocks: İranda internet fasiləsi bir neçə həftə davam edə bilər

    İran rəqəmsal alətlərdən istifadə edərək öz əhalisinə qarşı müharibə aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "NetBlocks"un baş direktoru Alp Toker "Fox News Digital"a müsahibəsində bildirib.

    "Rejim törətdiyi cinayətləri gizlətməyə çalışacaq, buna görə də internet və rabitə problemləri bir neçə həftə davam edə bilər", - Toker əlavə edib.

    O bildirib ki, hazırkı durum İran tarixində müşahidə olunan ən böyük fasilələrdən biridir: "Biz İranda tam internet kəsilməsi müşahidə edirik, bağlantı səviyyəsi 2 %-dən azdır".

    Onun sözlərinə görə, bu fasilə qlobal xarakter daşıyır və mobil telefonlar, kompüterlərdən əlavə demək olar ki, bütün xidmətlərə, bütün rabitə növlərinə və həyat aspektlərinə təsir göstərib.

    "Banklar və həyati əhəmiyyətli xidmət göstərən müəssisələr də təsirlənib, daxili kommunikasiyalar ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb, buna görə də insanlar xarici dünya ilə əlaqə saxlaya bilmirlər".

    “NetBlocks” İran internet Etirazlar
    NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

    Son xəbərlər

    12:02

    İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Region
    12:00

    Azərbaycan Premyer Liqasının lideri bu gün yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    11:57

    Yəmən hökumət qüvvələri ölkənin cənub və şərq vilayətlərini nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    11:42

    "NetBlocks": İranda internet fasiləsi bir neçə həftə davam edə bilər

    Region
    11:20

    İranda etirazlar fonunda parlamentin təcili iclası başlayıb

    Region
    11:15

    Azərbaycanın rayonlarında güclü külək əsir, qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:13

    İranın Milandakı konsulluğunun lövhəsi sökülüb

    Region
    11:02

    "Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır

    Futbol
    11:01
    Video

    Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti