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    Не менее четырех боевиков уничтожено в ходе спецоперации в Чечне

    Бандгруппа была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сотрудники силовых ведомств в Чечне ликвидировали не менее четырех боевиков в ходе спецоперации по блокированию бандгруппы на окраине села Цоци-юрт в Курчалоевском районе.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

    "Бандгруппа была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт. В настоящее время спецоперация вступила в завершающую фазу. Известно, что как минимум четыре боевика уничтожено. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

    При этом он добавил, что в настоящее время ведется необходимая работа по выявлению и задержанию возможных пособников группы.

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