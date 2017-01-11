Не менее четырех боевиков уничтожено в ходе спецоперации в Чечне

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сотрудники силовых ведомств в Чечне ликвидировали не менее четырех боевиков в ходе спецоперации по блокированию бандгруппы на окраине села Цоци-юрт в Курчалоевском районе.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Бандгруппа была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт. В настоящее время спецоперация вступила в завершающую фазу. Известно, что как минимум четыре боевика уничтожено. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что в настоящее время ведется необходимая работа по выявлению и задержанию возможных пособников группы.