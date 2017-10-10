Названа дата визита премьер-министра Турции в Ирак

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в конце этой недели посетит Ирак.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, ожидается, что визит будет осуществлен 15 октября.

В рамках визита Б.Йылдырым встретится с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Ибади. Ожидается обсуждение официальными представителями двух стран ситуации после "референдума" на севере Ирака, вопроса важности пребывания турецких военнослужащих в регионе Башика.