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    Названа дата визита премьер-министра Турции в Ирак

    В ходе визита обсудят важность пребывания турецких военнослужащих в регионе Башика

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в конце этой недели посетит Ирак.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, ожидается, что визит будет осуществлен 15 октября.

    В рамках визита Б.Йылдырым встретится с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Ибади. Ожидается обсуждение официальными представителями двух стран ситуации после "референдума" на севере Ирака, вопроса важности пребывания турецких военнослужащих в регионе Башика. 

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