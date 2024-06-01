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Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения Президент России Владимир Путин направил поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.
В регионе
1 июня 2024 г. 13:09
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

"Российско-армянские отношения основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы выступаем за то, чтобы эти отношения продолжали успешно развиваться на благо народов двух стран", - говорится в послании президента РФ.

Поздравления направил и премьер РФ Михаил Мишустин. Он указал на развитие торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией. Российский премьер также считает, что успешно реализуются совместные проекты в области энергетики, промышленности и транспортной инфраструктуры.

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