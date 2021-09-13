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Назначен первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении

Назначен первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении.
В регионе
13 сентября 2021 г. 17:54
Назначен первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении

Генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, президент страны Армен Саркисян подписал соответствующее распоряжение.

До К.Кочунца эту должность занимал Аршак Карапетян. В настоящее время он является министром обороны Армении.

К.Кочунц прослужил в советской армии 8 лет. Является ветераном афганской войны. В 1985-1987 годах проходил военную службу в Афганистане. В 1992-1994 годах участвовал в оккупации территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке New first deputy chief of Staff of Armenian Armed Forces appointed
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinə yeni birinci müavin təyin edilib

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