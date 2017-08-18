Население России вновь начало сокращаться

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Население России сократилось в первом полугодии на 17 тыс. человек и составило к 1 июля 146,8 млн человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, эти данные приводит Комитет статистики России.

По информации, в 2016 году население увеличилось на 267,3 тыс. человек, в 2015-м - на 277,4 тыс. человек.

Между тем количество родившихся сократилось в первом полугодии до 821 тыс. человек против 928,4 тыс. человек в первом полугодии 2016 года. Количество умерших уменьшилось до 940,4 тыс. человек против 960,6 тыс. человек в январе-июне 2016 года.

Таким образом, естественная убыль населения составила в январе-июне 119,4 тыс. человек против 32,2 тыс. человек в январе-июне 2016 года. Миграционный прирост возместил численные потери населения на 85,7%.

Сокращение количества родившихся отмечено в 84 субъектах Россиии, количества умерших - в 73 субъектах.

В целом количество умерших превысило количество родившихся в 1,1 раза (год назад - в один раз), в 25 субъектах - в 1,5-2 раза.

Естественный прирост населения отмечен в первом полугодии в 21 субъекте России (в первом полугодии 2016 года - в 35 субъектах).

Миграционный прирост составил 102,3 тыс. человек против 141,9 тыс. человек в январе-июне 2016 года.