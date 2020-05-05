Население Армении продолжает сокращаться

Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года по положению на 1 января 2020 года составила 2 959 500 человек. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 5,6 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 января составило 1 892100 жителей, причем в Ереване – 1 084 000 тыс. жителей.

В сельской местности численность населения составляет 1 076 600 человек.