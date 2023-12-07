О нас

Нарышкин: США рискуют устроить в Украине "второй Вьетнам"

Нарышкин: США рискуют устроить в Украине "второй Вьетнам" США рискуют устроить себе в Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек.
В регионе
7 декабря 2023 г. 13:32
Нарышкин: США рискуют устроить в Украине второй Вьетнам

США рискуют устроить себе в Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".

По его словам, дальнейшая поддержка Киева ускорит падение международного авторитета Запада.

"Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевского режима, особенно с учетом все большей "токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада. Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sergey Narışkin: “ABŞ Ukraynada “ikinci Vyetnam” yaratmaq riski ilə üzləşir”

Другие новости из категории

Президент Турции отбыл в Грецию
Президент Турции отбыл в Грецию
7 декабря 2023 г. 12:51
Ален Симонян: Оружейный вопрос между Москвой и Ереваном можно решить
Ален Симонян: "Оружейный вопрос" между Москвой и Ереваном можно решить
7 декабря 2023 г. 12:37
Президент Ирана назвал темы переговоров в ходе его визита в Россию
Президент Ирана назвал темы переговоров в ходе его визита в Россию
7 декабря 2023 г. 12:09
В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу, погибли два человека
В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу, погибли два человека
7 декабря 2023 г. 11:56
Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года
Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года
7 декабря 2023 г. 11:19
Токаев: Казахстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с ЕС
Токаев: Казахстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с ЕС
7 декабря 2023 г. 10:57
В Кыргызстане в результате ЧП погиб солдат погранслужбы
В Кыргызстане в результате ЧП погиб солдат погранслужбы
7 декабря 2023 г. 10:36
В Армении ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия
В Армении ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия
7 декабря 2023 г. 10:17
Президент Узбекистана ко дню Конституции помиловал свыше 300 заключенных
Президент Узбекистана ко дню Конституции помиловал свыше 300 заключенных
7 декабря 2023 г. 09:38
В Казахстане ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия
В Казахстане ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия
7 декабря 2023 г. 09:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi