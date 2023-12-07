Нарышкин: США рискуют устроить в Украине "второй Вьетнам"

США рискуют устроить себе в Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек.

США рискуют устроить себе в Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".

По его словам, дальнейшая поддержка Киева ускорит падение международного авторитета Запада.

"Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевского режима, особенно с учетом все большей "токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада. Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы", - сказал он.