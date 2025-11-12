Найден черный ящик потерпевшего крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 14:14
Найден черный ящик военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции, потерпевшего крушение на территории Грузии.
Как сообщает Report, об этом было объявлено в прямом эфире A Haber.
Сообщается, что причина авиакатастрофы будет установлена после расследования.
Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
