Найден черный ящик потерпевшего крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции

Найден черный ящик военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции, потерпевшего крушение на территории Грузии.

Как сообщает Report, об этом было объявлено в прямом эфире A Haber.

Сообщается, что причина авиакатастрофы будет установлена после расследования.

Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.