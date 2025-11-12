Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Найден черный ящик потерпевшего крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 14:14
    Найден черный ящик потерпевшего крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции

    Найден черный ящик военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции, потерпевшего крушение на территории Грузии.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено в прямом эфире A Haber.

    Сообщается, что причина авиакатастрофы будет установлена после расследования.

    Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

    Türkiyənin qəzaya uğrayan hərbi yük təyyarəsinin qara qutusu tapılıb
    Black box of crashed Turkish Air Force cargo plane found

    Лента новостей