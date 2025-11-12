Türkiyənin qəzaya uğrayan hərbi yük təyyarəsinin qara qutusu tapılıb
- 12 noyabr, 2025
- 14:09
Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayan Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus C-130 tipli hərbi yük təyyarəsinin qara qutusu tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A Haber-in canlı yayımında məlumat verilib.
Bildirilib ki, təyyarə qəzasının səbəbi araşdırmalardan sonra müəyyən ediləcək.
Qeyd edək ki, Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayan Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C130" tipli hərbi nəqliyyat təyyarədəki heyətin bütün üzvləri həlak olub. Təyyarənin qalıqları Xolaqiri monastırının yaxınlığındakı dik yamaclara səpələnib və yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Bundan başqa, Gürcüstanda mümkün aviasiya təhlükəsizliyi pozuntusu ilə bağlı cinayət işi başlanıb. İşlər Türkiyə və Azərbaycanın birbaşa dəstəyi ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir.