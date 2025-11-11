Глава МВД Грузии направился на место крушения самолета ВВС Турции - ОБНОВЛЕНО-2

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе направляется на место крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции у границ с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях глава МВД Турции Али Ерликая.

Турецкий министр отметил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Я связался по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе. Министр также направляется на место происшествия", - подчеркнул он в соцсети Х.

16:57

В субботу, 11 ноября, в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолет. Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД Грузии. По предварительным данным, самолет летел из Азербайджана в Турцию.

"Расследование инцидента ведется по статье 275 части 4 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей). МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию о произошедшем", - говорится в сообщении МВД.

16:32

Военно-транспортный самолет C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

Согласно сообщению, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы на месте крушения. Работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, отметили в Минобороны.

В МВД Грузии также подтвердили факт авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что ведется расследование.