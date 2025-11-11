Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Глава МВД Грузии направился на место крушения самолета ВВС Турции - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 17:04
    Глава МВД Грузии направился на место крушения самолета ВВС Турции - ОБНОВЛЕНО-2

    Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе направляется на место крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции у границ с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях глава МВД Турции Али Ерликая.

    Турецкий министр отметил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Я связался по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе. Министр также направляется на место происшествия", - подчеркнул он в соцсети Х.

    В субботу, 11 ноября, в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолет. Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД Грузии. По предварительным данным, самолет летел из Азербайджана в Турцию.

    "Расследование инцидента ведется по статье 275 части 4 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей). МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию о произошедшем", - говорится в сообщении МВД.

    Военно-транспортный самолет C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.

    Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

    Согласно сообщению, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы на месте крушения. Работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, отметили в Минобороны.

    В МВД Грузии также подтвердили факт авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что ведется расследование.

