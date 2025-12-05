Депутат ММ принял участие в заседании Постоянного комитета АПА по политвопросам

Руководитель делегации Милли Меджлиса в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) Ризван Набиев 4 декабря принял участие в заседании Постоянного комитета по политическим вопросам организации в Мешхеде.

Как сообщает Report, на церемонии открытия заседания выступили спикер Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф, генеральный секретарь АПА Мохаммад Реза Маджиди, руководитель делегации Милли Меджлиса в АПА Ризван Набиев и губернатор провинции Хорасан-Резави Голамхоссейн Моззафари.

В своем выступлении Р.Набиев подчеркнул растущую значимость парламентской дипломатии и представил информацию о деятельности АПА в период председательства Милли Меджлиса. Он отметил, что парламентские ассамблеи, включая АПА, становятся важными структурами для решения региональных и глобальных вызовов.

Депутат подчеркнул значение Зангезурского коридора как ключевого звена Среднего коридора, и отметил его потенциальную роль в активизации транспортно-торговых связей по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Постоянный комитет по политическим вопросам продолжил работу обсуждением различных проектов резолюций и выступлением других глав делегаций.

Были приняты резолюции по темам "Гармоничное развитие через демократию", "Успешные парламентские практики", "Совместная деятельность азиатских парламентов и правительств для благосостояния в Азии" и др.